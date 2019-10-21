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Факти / Україна

Хор Верьовки не повинен відкривати і закривати сесії Ради – Геращенко

Національний заслужений академічний народний хор України імені Верьовки скомпрометував себе піснею про пожежу в будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Ірина Геращенко

Народний депутат Ірина Геращенко вважає, що Національний заслужений академічний народний хор України імені Верьовки не повинен найближчим часом відкривати і закривати сесії Верховної Ради.

За її словами, хор скомпрометував себе, виступивши з піснею про пожежу в будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в шоу Кварталу 95.

– Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують Кварталу, – повідомила Геращенко.

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Народний депутат також згадала про те, що хор Верьовки відкрив сесію Верховної Ради гімном України.

До слова, директор хору імені Верьовки Зіновій Корінець вибачився за пісню про будинок Гонтаревої, що згорів.

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