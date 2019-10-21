Інвестори можуть негативно оцінити пісню про підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої, оскільки її сприймуть як зв’язок з олігархами.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що міжнародні інвестори бачать екс-главу НБУ Валерію Гонтареву як реформатора.

За його словами, пісня про підпал її будинку може стати поганим сигналом для інвесторів.

– Жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматися як підтвердження зв’язків між олігархами і владою, – вважає Милованов.

Читайте: Пісня про будинок Гонтаревої: Бородянський вибачився за хор Верьовки

Міністр вважає, що вже сам факт існування зазначеної пісні негативно впливатиме на інвестиційний клімат в Україні.

Факти ICTV також зібрали реакцію мережі на пісню про будинок Валерії Гонтаревої, що згорів.

Джерело: Тимофій Милованов