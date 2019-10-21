Посередником в організації виступу хору Верьовки з коміками став народний депутат від Слуги народу, колишній актор Кварталу 95 Юрій Корявченков.

Художній керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець заявив, що виступити з номером на концерті Кварталу 95 запропонував нардеп Юрій Корявченков, який був раніше його актором.

– Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували, – сказав він.

За його словами, текст пісні про згорілий будинок Гонтаревої його насторожив, проте режисери шоу заспокоїли тим, що вони стібуться над усіма уже не один рік.

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Юрій Корявченков пройшов до Верховної Ради як мажоритарник, він балотувався в округу №33 (Кривий Ріг) від партії Слуга народу. До того був актором (Юзик) та адміністративним директором Кварталу 95.

Нагадаємо, Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок Валерії Гонтаревої. В основу лягла народна пісня Горіла сосна, палала. Пізніше директор хору вибачився перед Гонтаревою.

Фото: Слуга народу