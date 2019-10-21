Комік і шоумен Сергій Сивохо призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Сергій Сивохо розповів про своє призначення радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Комік опублікував фото виданого йому ще 18 жовтня посвідчення.

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– Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої роботи. Дуже сподіваюся на вашу підтримку! Не підведу! – написав він.

До слова, на сайті президента Володимира Зеленського поки немає інформації про призначення Сивохо.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО.