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Факти / Україна / Політика

Кутовий розбився на Полтавщині: що відомо про екс-міністра

Тарас Кутовий загинув під час падіння вертольота на Полтавщині. Ким був політик і що про нього відомо,читайте в матеріалі Факти ICTV.

Кутовий розбився на Полтавщині: що відомо про екс-міністра

Колишній міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий загинув унаслідок падіння вертольота Robinson R44.

Він був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 до 2018 року.

Брав участь у підготовці плану реформування аграрного сектора України під назвою Стратегія 3+5.

Був членом політичної партії УДАР Віталія Кличка. До призначення в Кабмін, за деякими даними, неформально координував осередок УДАРу у фракції Блоку Петра Порошенка.

У листопаді 2018 року Верховна рада України відправила його у відставку. Роком раніше він подавав заяву про звільнення за власним бажанням.

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Також Кутовий був народним депутатом у VII та VIII скликаннях.

Тарас Кутовий одружений вдруге, у нього двоє дітей: дочка Соломія та син Віктор. Нинішня дружина Антоніна Гапченко працює телеведучою.

Тарас Кутовий навчався у Київському фізико-математичному ліцеї №145, закінчив його у 1992 році з відзнакою.

Вищу освіту здобув у Національній академії СБУ, яку закінчив в 1997 році з червоним дипломом.

Нагадаємо, вертоліт, за штурвалом якого перебував Тарас Кутовий, прямував з Києва до Полтавської області.

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