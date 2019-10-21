Тарас Кутовий загинув під час падіння вертольота на Полтавщині. Ким був політик і що про нього відомо,читайте в матеріалі Факти ICTV.

Колишній міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий загинув унаслідок падіння вертольота Robinson R44.

Він був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 до 2018 року.

Брав участь у підготовці плану реформування аграрного сектора України під назвою Стратегія 3+5.

Був членом політичної партії УДАР Віталія Кличка. До призначення в Кабмін, за деякими даними, неформально координував осередок УДАРу у фракції Блоку Петра Порошенка.

У листопаді 2018 року Верховна рада України відправила його у відставку. Роком раніше він подавав заяву про звільнення за власним бажанням.

Читайте: Вертоліт з Кутовим впав практично у двір до людей – подробиці трагедії

Також Кутовий був народним депутатом у VII та VIII скликаннях.

Тарас Кутовий одружений вдруге, у нього двоє дітей: дочка Соломія та син Віктор. Нинішня дружина Антоніна Гапченко працює телеведучою.

Тарас Кутовий навчався у Київському фізико-математичному ліцеї №145, закінчив його у 1992 році з відзнакою.

Вищу освіту здобув у Національній академії СБУ, яку закінчив в 1997 році з червоним дипломом.

Нагадаємо, вертоліт, за штурвалом якого перебував Тарас Кутовий, прямував з Києва до Полтавської області.