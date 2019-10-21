У селі Тарасенкове Оржицького району очепили місце трагедії, де впав вертоліт з екс-міністром Тарасом Кутовим. 22 жовтня очікується приїзд експертів з Києва.

Начальник поліції Полтавської області Андрій Замахіна сказав, що вертоліт з екс-міністром аграрної політики Кутовийм впав і розбився на території приватного домогосподарства.

– Все сталося в селі Тарасенкове Оржицького району. Упав вертоліт, в результаті чого загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий, впав практично у двір до людей, – сказав Замахіна.

Він додав, що сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом.

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– Місце трагедії ми очепили і завтра очікуємо приїзду експертів з Києва, – зазначив поліцейський.

Нагадаємо, вертоліт, за штурвалом якого перебував Тарас Кутовий, прямував з Києва до Полтавської області.