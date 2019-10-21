Уряд планує визначити підприємства, які підлягають приватизації, до кінця 2019 року.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу заявив, що до кінця року уряд планує визначитися з планом приватизації держпідприємств.

Це буде зроблено для того, щоб показати суспільству, який план приватизації існує зараз.

За словами прем’єр-міністра, в Україні є локальні підприємства, продаж яких принесе користь державі.

– Це спиртові заводи, бази відпочинку та інше — усе це, безумовно, має бути приватизоване. Чому? Тому що там уже все приватизоване. Там приватизували прибутки. Там, зазвичай, сидить якийсь менеджмент, який щось краде, пилить, за копійку здає в оренду і знищує або виснажує ці активи, – сказав Гончарук.

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Він додав, що в Україні існують компанії у держвласності, від продажу яких країна нічого не втратить.

До слова, Олексій Гончарук розповів, що Укрпошту можуть частково приватизувати за допомогою проведення IPO.