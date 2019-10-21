Прем’єр-міністр Олексій Гончарук допускає часткову приватизацію Укрпошти шляхом проведення IPO, тобто первинного публічного розміщення акцій.

В Україні до десятка великих соціально значущих підприємств, таких як Укрпошта, які можуть бути або заборонені для приватизації, або підготовлені до виходу на іноземні майданчики для залучення інвесторів, заявив глава уряду Олексій Гончарук.

– Це означає, що ми можемо продати 20-30% акцій Укрпошти різним акціонерам, які зайшли б зі своїми грошима, більш дешевими. Надали б цьому підприємству нові ресурси, принесли б правильну корпоративну культуру та дали б можливість посилити і прискорити його розвиток, – зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, до повного продажу таких компаній потрібно підходити дуже обережно, швидше за все, розглядатиметься часткова приватизація з умовою повного збереження контролю держави.

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Гончарук повідомив, що до кінця року Кабмін визначиться зі списком компаній, які не є стратегічними, від продажу яких держава нічого не втратить.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після скасування переліку стратегічних держкомпаній, які не можна приватизовувати, планують продати частину акцій Укрзалізниці та Укрпошти.