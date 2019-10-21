PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Укрпошту можуть частково приватизувати через IPO

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук допускає часткову приватизацію Укрпошти шляхом проведення IPO, тобто первинного публічного розміщення акцій.

укрпошта

В Україні до десятка великих соціально значущих підприємств, таких як Укрпошта, які можуть бути або заборонені для приватизації, або підготовлені до виходу на іноземні майданчики для залучення інвесторів, заявив глава уряду Олексій Гончарук.

– Це означає, що ми можемо продати 20-30% акцій Укрпошти різним акціонерам, які зайшли б зі своїми грошима, більш дешевими. Надали б цьому підприємству нові ресурси, принесли б правильну корпоративну культуру та дали б можливість посилити і прискорити його розвиток, – зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, до повного продажу таких компаній потрібно підходити дуже обережно, швидше за все, розглядатиметься часткова приватизація з умовою повного збереження контролю держави.

Читайте: Укрпошта може стати квазібанком – Криклій

Гончарук повідомив, що до кінця року Кабмін визначиться зі списком компаній, які не є стратегічними, від продажу яких держава нічого не втратить.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після скасування переліку стратегічних держкомпаній, які не можна приватизовувати, планують продати частину акцій Укрзалізниці та Укрпошти.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Олексій Гончарук
Об’єкти для приватизації визначать до кінця року – Гончарук
Скандал навколо хору Верьовки: що відомо, реакція мережі, політиків і уряду
Скандал навколо хору Верьовки: що відомо, реакція мережі, політиків і уряду
Олексій Гончарук
Аномальних показників забруднення повітря у Києві немає – Гончарук
Скандал із хором Верьовки: Гончарук закликав не змішувати гумор і політику
Скандал із хором Верьовки: Гончарук закликав не змішувати гумор і політику
Бюджет
Коли уряд подасть в Раду оновлений держбюджет – дата
Гончарук обговорив з Кличком незаконну надбудову в будинку на Майдані
Гончарук обговорив з Кличком незаконну надбудову в будинку на Майдані
Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію
Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію
Гончарук вдруге за тиждень збере Кабмін
Гончарук вдруге за тиждень збере Кабмін
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка