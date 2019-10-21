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Факти / Україна / Суспільство

Отримання субсидій спростили – кого і як торкнуться зміни

Напередодні опалювального сезону в Україні у Кабінеті міністрів ухвалили рішення щодо спрощення умов призначення субсидій.

Отримання субсидій спростили – кого і як торкнуться зміни

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що напередодні опалювального сезону Кабмін спростив умови отримання субсидій українцям, які раніше мали з цим проблеми.

Умови надання субсидій були спрощені таким категоріям:

  • військовослужбовцям;
  • громадянам, старше 60 років, що перебувають у шлюбі та мешкають у сільській місцевості, але зареєстровані за різними адресами;
  • дитячим будинкам сімейного типу;
  • сім’ям, у яких є причіп, що випустили менше п’яти років тому.

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За її словами, зміни у наданні субсидій допоможуть відреагувати на важливі потреби людей іще до початку холодів.

Міністр також перерахувала зазначені зміни:

  • військовослужбовцям не потрібно надавати інформацію про сплату ними єдиного соціального внеску;
  • дохід дитячих будинків сімейного типу не враховуватиме матеріальну допомогу та стипендії дітей-сиріт;
  • у сільській місцевості не враховуватимуть доходи одного з подружжя пенсійного віку, який зареєстрований за іншою адресою;
  • субсидію дитячим будинкам сімейного типу дозволено призначати на понаднормову площу житла.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє перевіряти одержувачів соціальних виплат.

Джерело: Юлія Соколовська

Фото: Dreamstime

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