Напередодні опалювального сезону в Україні у Кабінеті міністрів ухвалили рішення щодо спрощення умов призначення субсидій.
Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що напередодні опалювального сезону Кабмін спростив умови отримання субсидій українцям, які раніше мали з цим проблеми.
Умови надання субсидій були спрощені таким категоріям:
- військовослужбовцям;
- громадянам, старше 60 років, що перебувають у шлюбі та мешкають у сільській місцевості, але зареєстровані за різними адресами;
- дитячим будинкам сімейного типу;
- сім’ям, у яких є причіп, що випустили менше п’яти років тому.
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За її словами, зміни у наданні субсидій допоможуть відреагувати на важливі потреби людей іще до початку холодів.
Міністр також перерахувала зазначені зміни:
- військовослужбовцям не потрібно надавати інформацію про сплату ними єдиного соціального внеску;
- дохід дитячих будинків сімейного типу не враховуватиме матеріальну допомогу та стипендії дітей-сиріт;
- у сільській місцевості не враховуватимуть доходи одного з подружжя пенсійного віку, який зареєстрований за іншою адресою;
- субсидію дитячим будинкам сімейного типу дозволено призначати на понаднормову площу житла.
До слова, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє перевіряти одержувачів соціальних виплат.
Джерело: Юлія Соколовська