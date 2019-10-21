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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Переговори з МВФ можуть завершитися до кінця року – Рожкова

В НБУ сподіваються, що до кінця 2019 року Україна зможе досягти домовленостей щодо нової програми МВФ.

Переговори з МВФ можуть завершитися до кінця року – Рожкова

Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що наразі ведуться переговори з МВФ щодо трирічної програми для України.

Вона не хотіла б називати точні дати, проте сказала, що сподівається на завершення переговорів до кінця 2019 року.

– Цього ж року досягнемо домовленості на робочому рівні, підпишемо меморандум, і команда МВФ, яка працює з нами, зможе подати Виконавчій раді МВФ все необхідне для затвердження програми, – сказала Рожкова.

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Заступник голови НБУ також розповіла, що сума нової програми Міжнародного валютного фонду наразі не обговорюється.

Програма також має дати поштовх для розвитку економіки України спільно із зовнішніми інвестиціями.

До слова, голова НБУ Яків Смолій заявив, що МВФ не вимагає від України підвищення ціни на газ для населення.

Джерело: Укрінформ

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