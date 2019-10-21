Курс долара в Україні до кінця року перебуватиме на позначці 27-27,5 грн за 1$.

В Україні до кінця 2019 року курс долара в обмінниках зросте до 27-27,5 грн/$.

Такий прогноз озвучив економіст Ігор Гарбарук.

– У третій декаді жовтня і на початку листопада, я думаю, певне зростання курсу відбудеться… Я думаю, рівень 27-27,5 грн/$ на кінець року – це як раз і буде той реальний курс в обмінниках, який ми побачимо , – говорить експерт.

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Також він зазначив, що зараз на українському ринку спостерігається надлишок долара.

– У нас достатньо хороший урожай – тільки за перші півроку на 42% зріс експорт зерна. На 19% за півроку зріс експорт чорних металів. На 13% зросли надходження від наших заробітчан … Складається ситуація, що пропозиція валюти на ринку більша, ніж потрібно. Тому курс не росте, – каже економіст.

Він зазначив, що інфляція не настільки прив’язана до долара, тому спостерігається зростання цін на паливо, продукти, товари.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд дав новий прогноз щодо курсу долара в Україні на найближчі 5 років.