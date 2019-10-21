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Факти / Україна

Пісня про будинок Гонтаревої: Бородянський вибачився за хор Верьовки

Міністр культури Володимир Бородянський приніс вибачення екс-главі НБУ Валерії Гонтаревій за участь хору Верьовки в пісні про будинок, що згорів.

Володимир Бородянський

Міністр культури молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою за те, що Національний заслужений академічний український народний хор заспівав про її будинок, що згорів.

– Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, – написав Бородянський у Facebook.

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У новому випуску шоу Вечірній квартал хор виконав пісню, в якій були слова Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала.

До слова, Валерія Гонтарева заявила, що не збирається повертатися в Україну після підпалу її будинку.

Джерело: Володимир Бородянський

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