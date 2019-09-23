Тієї ночі селу Гореничі, що під Києвом, було не до сну. О третій годині один з приватних будинків на тихій вулиці запалав немов факел. На місце пожежі приїхали одразу кілька машин рятувальників.

Як виявилося, цей будинок належав Валерії Гонтаревій. Колишній голові Національного банку України. Яка вже пару років мешкає в Лондоні – викладає в школі бізнесу.

Родина придбала будинок три роки тому, оформлений на чоловіка. Маєток в японському стилі на 300 квадратів. Судячи з декларації, він обійшовся у 74 тис. доларів. Хоча зазвичай будинки в цьому елітному селі коштують значно дорожче. Тепер же від колишньої розкоші нічого не залишилося.

На подвір’ї – десятки поліцейських . Вони шукають те, що пролило б світло на надзвичайну подію.

У ДСНС заявили: джерел загоряння було декілька. В об’єктиви камер спостереження потрапив чоловік у темному одязі. Він перекидає через паркан дві валізи. А потім кидає запальну суміш. Спочатку загоряється альтанка, потім вогонь перекидається і на будинок. Там з весни ніхто не жив, а тому обійшлося без постраждалих. У поліції поки що головна версія – це був підпал.

Згоріло практично все, окрім скульптури атлета та швейцарського набору столового посуду.

Це вже не перший інцидент, пов’язаний із ім’ям Валерії Гонтаревої.

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Кому ж це може бути вигідно? Валерія Гонтарева запам’яталась так званим банкопадом. За чотири роки її роботи в НБУ закрились близько 80 банків. Перевірка показала: через деякі з них просто відмивалися гроші. Тоді Гонтарева нажила собі багато ворогів. І можливо, хтось з них зараз просто помстився.

Водночас Гонтареву звинувачували у тому, що очищення банківської системи коштувало мільярди грн. платникам податків.

Інша версія причин підпалу будинку – конфлікт з ключовим акціонером Приватбанку, 2016 року держава ухвалила рішення його націоналізувати – виявили нестачу коштів. Банк оголосили неплатоспроможним. Але є ще одна версія, пожежа могла бути вигідною самій Гонтаревій. Мовляв, тепер колишня очільниця НБУ може просити про політичний притулок у Великобританії. Сама ж вона назвала це маячнею.

Валерія Гонтарева фігурує одразу у кількох кримінальних справах. Держбюро розслідувань навіть провело обшук в її київській квартирі. За неофіційною інформацією, деякі справи відкриті за заявою колишнього заступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Зокрема, Гонтареву підозрюють, що вона під час роботи в НБУ послабила валютний контроль за діяльністю спецекспортерів. І цим завдала шкоди обороноздатності країни.

В самому Держбюро розслідувань деталей справи не розкривають. Але кажуть – слідчі ДБР дуже хочуть побачити Гонтареву.

Ще одне провадження проти Гонтаревої відкрила Генпрокуратура. Справа стосується гаманця Януковича Сергія Курченка. Нібито, інвестиційна компанія, де Гонтарева працювала до Нацбанку, допомагала Курченку виводити гроші за кордон. Але в ГПУ коментувати справу відмовилися.

Колишня очільниця НБУ заявляє, що готова спілкуватися з українськими правоохоронцями. Але тільки на території Великобританії. До України вона повертатись не збирається.

До слова, Гонтарева відмовилася повертатися в Україну.