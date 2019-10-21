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Факти / Україна / Суспільство

Robinson R44: що відомо про вертоліт, на якому розбився Тарас Кутовий

21 жовтня близько 16.00 на Полтавщині розбився вертоліт Robinson R44, за штурвалом якого був екс-міністр агрополітики та продовольства Тарас Кутовий. Що відомо про цей літальний апарат, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Robinson R44: що відомо про вертоліт, на якому розбився Тарас Кутовий

Robinson R44 – чотиримісний легкий вертоліт, що виробляється компанією Robinson Helicopter Company з 1992 року.

Характеризується гідравлічною системою управління польотом. R44 здійснив перший політ 31 березня 1990 року і отримав сертифікацію FAA.

Перша поставка відбулася в лютому 1993 року. Вартість такого вертольоту становить $425 тис.

R44 схильні до пожеж після аварій, через пошкодження алюмінієвого допоміжного паливного бака, з якого витікає пальне.

У 2009 році компанія почала установки паливних баків з еластичною роздільною діафрагмою на всіх нових вертольотах R44, а також випустила експлуатаційний бюлетень, вимагаючи, щоб усі вертольоти R44 з цілком алюмінієвими паливними баками були переоснащені баками з діафрагмою.

Читайте: Кутовий розбився на Полтавщині: що відомо про екс-міністра

Розслідування нещасних випадків в авіації Австралійським бюро транспортної безпеки виявило, що значно більша частка вертольотів R44 спалахувала після аварії, в порівнянні з аваріями за участю інших типів вертольотів з поршневими двигунами.

Служба цивільної авіації Австралії видала директиву льотної придатності AD/R44/23 спеціально для Австралії – заборонити польоти вертольотів Robinson R44, де не було замінено баки. 

Нагадаємо, вертоліт, за штурвалом якого перебував Тарас Кутовий, прямував з Києва до Полтавської області.

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