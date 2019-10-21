Конгресмени у США вважають, що полк Азов радикалізує і тренує американських громадян.

У США конгресмени вимагають від Держсекретаря США Майка Помпео визнати український полк Азов та дві праворадикальні організації в Європі іноземними терористичними організаціями.

Лист до Помпео підписали 40 конгресменів-демократів із Палати представників США.

У ньому Азов називають “ультранаціоналістичною міліцейською організацією, яка протягом років рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян”.

Конгресмени заявляють, що ООН зафіксувала порушення прав людини та випадки тортур з боку учасників полку.

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Крім того, конгресмени заявляють про зв’язок між Азовом і терористом, який влаштував стрілянину у мечетах міста Крайстчерч у Новій Зеландії.

– У своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом з Батальйоном Азов в Україні та постійно носив символ, пов’язаний із ними, — стверджують американські законодавці.















У Конгресі США вимагають визнати полк Азов терористичною організацією / 4 фотографии

Окремий загін спеціального призначення Азов, відомий також як полк Азов — формування Національної гвардії України, що входить до складу Східного оперативно-територіального об’єднання. Азов створений у 2014 році.

Нагадаємо, в березні 2019 року в місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії чоловік розстріляли прихожан у мечеті.