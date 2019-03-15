У місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії невідомий розстріляв прихожан у мечеті, атака сталася також і у мечеті передмістя Лінвуда. У результаті загинули понад 40 людей, є поранені.

Коли чоловік відкрив стрілянину, у мечеті Нової Зеландії знаходилося 300 осіб. У цілому у двох мечетях на молитві було 500 осіб.

Про це повідомляє New Zealand Herald.

Відомо, що нападником був австралієць, він скоїв злочин через антиісламську позицію, також у нього були антиімміграційні, анти-етнічні погляди.

Першу жертву він розстріляв у дверях, потім пройшов всередину мечеті і почав стріляти без розбору. Друга жертва намагалася повзти по коридору до дверей, але тут же отримала ще кілька куль.

Люди ховалися у кутах, вони сиділи, коли були застрелені. Стрілець заблокував двері, виключаючи момент втечі.

Стрілок був озброєний як мінімум однієї напівавтоматичною гвинтівкою.

Атак було декілька, одна з них сталася також у мечеті передмістя Лінвуда. Повідомлялося також і про третю стрілянину, але підтверджень цьому немає.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії під час конференції назвав подію “одним із найсумніших днів в історії країни”.

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До речі, двоє підлітків влаштували стрілянину в школі передмістя Сан Пауло (Бразилія). Загинули щонайменше п’ять осіб.