Сьогодні в України є реальний шанс для того, щоб здійснити значний економічний прорив.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в України чимало домашніх завдань, виконання яких очікують західні партнери.

Проте вони дадуть змогу нашій країні здійснити економічний прорив.

– Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося в усіх зустрічах у США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з цікавістю дивляться на Україну, і всі визнають спроможність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитись і точно переконатись, – повідомив Милованов.

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За його словами, є чотири напрямки, до яких продемонстрували найбільшу цікавість:

судова реформа і реформа правоохоронних органів;

самостійність нового уряду і відсутність так званого тіньового керівництва;

однакові правила гри для всіх в Україні;

боротьба з власниками банків, які завдали збитків клієнтам та платникам податків.

Міністр додав, що дав позитивну відповідь щодо усіх вищевказаних напрямків.

До слова, Світовий банк покращив показники економічного зростання України у 2020 році.

Джерело: Тимофій Милованов

Фото: Тимофій Милованов