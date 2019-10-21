Сьогодні в України є реальний шанс для того, щоб здійснити значний економічний прорив.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в України чимало домашніх завдань, виконання яких очікують західні партнери.
Проте вони дадуть змогу нашій країні здійснити економічний прорив.
– Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося в усіх зустрічах у США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з цікавістю дивляться на Україну, і всі визнають спроможність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитись і точно переконатись, – повідомив Милованов.
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За його словами, є чотири напрямки, до яких продемонстрували найбільшу цікавість:
- судова реформа і реформа правоохоронних органів;
- самостійність нового уряду і відсутність так званого тіньового керівництва;
- однакові правила гри для всіх в Україні;
- боротьба з власниками банків, які завдали збитків клієнтам та платникам податків.
Міністр додав, що дав позитивну відповідь щодо усіх вищевказаних напрямків.
До слова, Світовий банк покращив показники економічного зростання України у 2020 році.
Джерело: Тимофій Милованов
Фото: Тимофій Милованов