У Полтавській області через падіння вертольота загинув екс-міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Українські політики та колеги загиблого висловлюють свої співчуття.

У Полтавській області впав вертоліт. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот, яким виявився екс-міністр аграрної політики України Тарас Кутовий.

Інцидент стався близько 16.00, вертоліт прямував з Києва. Також за даними рятувальників, судно внаслідок падіння загорілося.

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Про смерть Тараса Кутового вже висловилися екс-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, екс-міністр економіки Степан Кубів, а також інші українські політики.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області зафіксовано падіння вертольоту Робінсон – 44, внаслідок якого загинув Тарас Кутовий.