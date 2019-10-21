PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Українець з великої літери – політики про загибель Кутового

У Полтавській області через падіння вертольота загинув екс-міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Українські політики та колеги загиблого висловлюють свої співчуття.

Українець з великої літери – політики про загибель Кутового

У Полтавській області впав вертоліт. Внаслідок  авіакатастрофи загинув пілот, яким виявився екс-міністр аграрної політики України Тарас Кутовий.

Інцидент стався близько 16.00, вертоліт прямував з Києва. Також за даними рятувальників, судно внаслідок падіння загорілося.

Читайте: Кутовий розбився на Полтавщині: що відомо про екс-міністра

Про смерть Тараса Кутового вже висловилися екс-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, екс-міністр економіки Степан Кубів, а також інші українські політики.

Раніше Факти ICTV писали, що у Полтавській області зафіксовано падіння вертольоту Робінсон – 44, внаслідок якого загинув Тарас Кутовий.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Robinson R44: що відомо про вертоліт, на якому розбився Тарас Кутовий
Robinson R44: що відомо про вертоліт, на якому розбився Тарас Кутовий
Вертоліт з Кутовим впав практично у двір до людей – подробиці трагедії
Вертоліт з Кутовим впав практично у двір до людей – подробиці трагедії
Кутовий розбився на Полтавщині: що відомо про екс-міністра
Кутовий розбився на Полтавщині: що відомо про екс-міністра
У Полтавській області впав вертоліт – загинув екс-міністр Кутовий
У Полтавській області впав вертоліт – загинув екс-міністр Кутовий
Під час аварії Ан-72 у Конго загинув українець – ЗМІ
Під час аварії Ан-72 у Конго загинув українець – ЗМІ
Аварія Ан-12 під Львовом
Аварія Ан-12 під Львовом: поліція озвучила чотири версії авіакатастрофи
Аварийная посадка Ан-12
Аварійна посадка Ан-12 під Львовом: фото і відео з висоти
Аварія Ан-12 під Львовом – відео рятувальної операції
Аварія Ан-12 під Львовом – відео рятувальної операції
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка