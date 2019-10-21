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Факти / Україна / Суспільство

Які податки повинні платити ФОП

Фізичні особи-підприємці мають платити податок в залежності від їхнього прибутку та статусу.

Податки

Всі фізичні особи, які знаходяться на загальній системі оподаткування, повинні заплатити 18% від свого річного прибутку (ПДФО), якщо він є, 22% єдиного соціального внеску та 1,5% військового збору. Оплата здійснюється раз на місяць.

Приватні підприємці спрощеної системи оподаткування (єдиний податок) поділяються на 3 групи.

Спрощенці не сплачують ПДФО та військовий збір.

До першої групи належить будь-який приватний підприємець, дохід якого не перевищує 300 тис. грн на рік, та який не використовує найманої робочої сили.

Він має щомісячно сплачувати податок у розмірі 10% прожиткового мінімуму, проте здає звіт раз на рік. Такий підприємець також має право на звільнення від сплати податку в один з місяців.

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До другої групи відносять підприємців, у яких працюють не більше 10 найманих працівників, а їхній дохід не перевищує 1,5 млн грн.

Такі підприємці мають сплачувати податок у розмірі до 20% мінімальної заробітної плати. Звіт здають раз на рік.

До третьої групи оподаткування відносять підприємців з необмеженою кількістю працівників та максимальним прибутком у 5 млн грн.

Якщо приватний підприємець сплачує ПДВ, то має заплатити 3% від доходу, якщо ж ні – 5% від доходу. Звіт та виплата мають відбуватися кожного кварталу.

Підприємці усіх трьох груп сплачують також 22% ЄСВ, навіть якщо не ведуть господарську діяльність.

ФОП на загальній системі та спрощенці звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують соцдопомогу чи пенсію.

Крім того, в усіх групах застосовується ставка у 15% у випадках, коли:

  • дохід отримано від видів діяльності, не вказаних у реєстраційній картці;
  • прибуток отримано від видів діяльності, що не можуть оподатковуватися за спрощеною системою;
  • дохід отримано не в грошовому еквіваленті;
  • було перевищено верхню межу прибутку – тоді така ставка застосовується до надлишку.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не має наміру підвищувати податки.

Фото: Pixabay

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