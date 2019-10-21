Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Японії.

В Японію з робочим візитом прилетів Володимир Зеленський. У нього запланована низка зустрічей з 21 до 24 жовтня.

Метою візиту стала участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто.

Довідка. Інтронізація – офіційний цивільний чи церковний акт посвячення на найвищу посаду в державі або церкві.

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У програмі візиту також передбачені зустрічі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

До речі, 16 жовтня президент Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Латвії.