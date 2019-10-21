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Факти / Україна

Зеленський розраховує на безвіз з Японією

Володимир Зеленський сподівається на продовження розгляду Японією питання про безвізовий режим для громадян України.

зеленский в японии

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Токіо висловив надію на продовження розгляду питання про безвізовий режим для українців.

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– Високо цінуємо рішення Японії про пом’якшення з 1 січня 2018 року візового режиму для громадян України. Будемо вдячні за продовження розгляду питання про безвізовий режим для українців, особливо напередодні Олімпійських ігор 2020, – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував Японії за фінансову допомогу Україні, яка з 2014 року склала $1,8 млрд.

Нагадаємо, 21 жовтня до Японії з робочим візитом прилетів Володимир Зеленський. У нього запланована низка зустрічей 21-24 жовтня.

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