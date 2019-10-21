Олена Зеленська ознайомиться з програмою харчування в японських школах та інклюзивною інфраструктурою.
Перша леді Олена Зеленська під час візиту до Японії планує ознайомитися з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою Токіо.
– Попереду – дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитися з програмою харчування японських школярів та інклюзивної інфраструктурою міста Токіо, – написала вона.
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За словами Зеленської, такий досвід буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян України є для неї дуже важливою місією.
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Нагадаємо, 21 жовтня до Японії з робочим візитом прилетів Володимир Зеленський. У нього запланована низка зустрічей 21-24 жовтня.