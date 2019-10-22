Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу до кінця 2019 року за умови прийняття законодавства про фінансовий моніторинг.
Україна виконала 11 з 12 умов для отримання від Європейського Союзу другого траншу макрофінансової допомоги в обсягу €500 млн.
– У нас залишається ще одна умова – приведення правил фінансового моніторингу у відповідність з IV Європейською директивою.
Законопроект розроблений, поданий, зараз відпрацьовується двома парламентськими комітетами. Сподіваюся, найближчим часом ми з Верховною Радою зможемо його ухвалити, – сказала Маркарова.
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Вона зазначила, що Україна повинна на цей час перебувати в програмі МВФ.
– У нас є відкрита можливість до кінця року отримати цей транш, – сказала вона.
Нагадаємо, в НБУ сподіваються, що до кінця 2019 року Україна зможе досягти домовленостей щодо нової програми МВФ.