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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

До кінця року Україна може отримати транш ЄС – Маркарова

Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу до кінця 2019 року за умови прийняття законодавства про фінансовий моніторинг.

Оксана Маркарова

Україна виконала 11 з 12 умов для отримання від Європейського Союзу другого траншу макрофінансової допомоги в обсягу €500 млн.

– У нас залишається ще одна умова – приведення правил фінансового моніторингу у відповідність з IV Європейською директивою.

Законопроект розроблений, поданий, зараз відпрацьовується двома парламентськими комітетами. Сподіваюся, найближчим часом ми з Верховною Радою зможемо його ухвалити, – сказала Маркарова.

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Вона зазначила, що Україна повинна на цей час перебувати в програмі МВФ.

– У нас є відкрита можливість до кінця року отримати цей транш, – сказала вона.

Нагадаємо, в НБУ сподіваються, що до кінця 2019 року Україна зможе досягти домовленостей щодо нової програми МВФ.

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