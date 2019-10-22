У Києві відклали запуск електронного квитка, на який повинні були повністю перейти 1 листопада.

Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров повідомив, що повного переходу на електронний квиток 1 листопада не буде.

– Ми вирішили перенести запуск в промислову експлуатацію електронного квитка. Але в будь-якому випадку кияни вже активно ним користуються, купують і поповнюють картки е-квиток. Також паралельно працюватимуть жетони і паперові квитки, – сказав він.

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За його словами, процес виведення жетонів і паперових квитків триватиме до кінця наступного року.

Також Назаров додав, що систему е-квитка потрібно вдосконалити.

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