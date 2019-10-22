У Міністерстві розвитку економіки розглядають кілька варіантів купівлі земель в рамках відповідних програм.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов під час брифінгу розповів про те, що Мінекономіки розглядає надання можливості отримувати гранти на купівлю державних земель сільгосппризначення.

Також існує варіант відстрочки під час купівлі державної землі за прикладом Грузії.

– Була схожа реформа, було так – платиш відразу 20%, 40% або 50%, а решту суми платиш п’ять або десять років потроху, – пояснив Милованов.

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За його словами, гранти даватимуть на великі проекти.

Наприклад, коли людині потрібно п’ять гектарів землі, два йому може видати спеціальна установа, а решту він купуватиме за свої гроші.

До слова, Тимофій Милованов заявив, що на співпрацю з МВФ не вплине обмеження на купівлю землі іноземцями.