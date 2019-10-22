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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ не проти обмежень на придбання землі іноземцям – Милованов

Обмеження на придбання землі іноземцям до 2024 року не вплинуть на співпрацю з МВФ, заявив Тимофій Милованов.

ринок землі

Обмеження на придбання землі бенефіціарам-іноземцям до 2024 року, які прописані в одному з альтернативних законопроектів про ринок землі, не створять проблем Україні з точки зору міжнародних партнерів, МВФ.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

За його словами, модель ринку землі українська делегація обговорила з МВФ, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку у Вашингтоні.

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Милованов повідомив, що головне очікування міжнародних партнерів – детінізація ринку землі.

– Тобто, чи буде ринок землі поетапним, чи буде він одразу, чи будуть обмеження, концентрація.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підтримав законопроект №2178-10 про ринок землі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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