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Факти / Україна

Імпорт електроенергії з РФ можуть припинити – Герус назвав умову

Якщо ціни на електроенергію в Україні знизяться, то країна може повністю припинити її імпорт.

Імпорт електроенергії з РФ можуть припинити – Герус назвав умову

Голова комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що Україна може припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

– Думаю, якщо українська компанія-немонополіст опустить ціни ще на 5-10 копійок, то весь імпорт електроенергії припиниться як нерентабельний, – вважає Герус.

Наразі в українську енергосистему імпортується приблизно 750 МВт, 170 з яких – з РФ.

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Голова комітету додав, що суттєвого зниження цін на електроенергію потребує так званий Бурштинський острів (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області). Там планують провести демонополізацію.

Вартість електроенергії в Україні з кінця вересня знизилася на 9%. На це вплинули збільшення пропозиції від Центренерго, зниження попиту через теплу погоду, зупинка кількох великих заводів.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що відсоток доходу сім’ї на сплату комунальних послуг має зменшитися.

Джерело: Андрій Герус

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