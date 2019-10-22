Міністерство розвитку економіки і Нацбанк прогнозують зростання ВВП України в 2020 році на рівні 3,5-3,7%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і Національний банк прогнозують зростання валового внутрішнього продукту України від 3,5 до 3,7% у 2020 році.

Про це під час брифінгу заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

За його словами, прогноз міністерства буде опублікований після того, як Кабмін його ухвалить.

– Національний банк також свій прогноз готує і вносить відповідні зміни. Україна матиме в цих прогнозах цифру на 2020 рік в різних прогнозах 3,5-3,7%, – сказав він.

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Крім того, Милованов заявив, що макропрогноз зростання економіки на поточний рік буде також переглянуто – з 3,3% до 3,5% зростання ВВП.

До слова, Світовий банк покращив показники економічного зростання України у 2020 році.