У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який надає податковим органам можливість закривати неактивні ФОП.

Народний депутат від фракції Слуга народу Галина Третьякова зареєструвала у Верховній Раді проект закону, який регулює діяльність ФОП.

Законопроект №2274 пропонує запровадити процедуру, що дозволить податковим органам звертатися до державного реєстратора із проханням закрити ФОП, які не ведуть діяльність.

Звертатися мають у тих випадках, коли ФОП не платив податки протягом шести місяців і не здійснював жодної діяльності.

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Якщо законопроект ухвалять, то ФОП, які не працюють, зможуть закрити. Це, в свою чергу, має зменшити навантаження на державу щодо здійснення обліку та контролю фізичних осіб підприємців.

До слова, у Верховну Раду також внесли законопроект, який пропонує закривати ФОП без стягнення з них штрафів за несплату ЄСВ.