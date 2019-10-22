PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Народні депутати пропонують закривати неактивні ФОП

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який надає податковим органам можливість закривати неактивні ФОП.

ФОП

Народний депутат від фракції Слуга народу Галина Третьякова зареєструвала у Верховній Раді проект закону, який регулює діяльність ФОП.

Законопроект №2274 пропонує запровадити процедуру, що дозволить податковим органам звертатися до державного реєстратора із проханням закрити ФОП, які не ведуть діяльність.

Звертатися мають у тих випадках, коли ФОП не платив податки протягом шести місяців і не здійснював жодної діяльності.

Читайте: Дворічний мораторій на перевірки ФОП – Зеленський видав указ

Якщо законопроект ухвалять, то ФОП, які не працюють, зможуть закрити. Це, в свою чергу, має зменшити навантаження на державу щодо здійснення обліку та контролю фізичних осіб підприємців.

До слова, у Верховну Раду також внесли законопроект, який пропонує закривати ФОП без стягнення з них штрафів за несплату ЄСВ.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гривні
Хто сплачує податковий борг у разі смерті ФОП
Податки
Які податки повинні платити ФОП
Держбюджет 2020: зарплати, пенсії і чи варто очікувати девальвації
Держбюджет 2020: зарплати, пенсії і чи варто очікувати девальвації
Верховна Рада депутатский портфель
Раді запропонували визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність
Гральний бізнес
Легалізація грального бізнесу: урядовий законопроект уже в Раді
Ярослав Дубневич
Подання на Дубневича вже в парламенті – Рябошапка
Бюджет
Коли уряд подасть в Раду оновлений держбюджет – дата
Рада ухвалила в першому читанні закон про створення незалежного оператора ГТС
Рада ухвалила в першому читанні закон про створення незалежного оператора ГТС
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка