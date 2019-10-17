Володимир Зеленський дав Кабміну два тижні, щоб розробити законопроекти про дворічний мораторій на перевірки ФОП і заходи щодо збільшення лімітів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців.

Кабінету міністрів було доручено створити Координаційну раду з питань розвитку малого і середнього підприємництва. У Раді повинні брати участь представники громадських організацій, йдеться в указі.

Президент вимагає, щоб протягом двох тижнів у Верховній Раді з’явилися законопроекти, спрямовані на лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізосіб-підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу їхнього доходу протягом календарного року.

Також за участю згаданої Ради повинен бути внесений на розгляд парламенту законопроект, який вводить дворічний мораторій на проведення перевірок ФОП у разі дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом’якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням РРО.

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Мораторій не повинен працювати для ФОП, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Крім того, Зеленський підписав закони Про внесення змін до закону України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, які парламент ухвалив 20 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Державна податкова служба пояснила, як застосовуватимуть реєстратори розрахункових операцій в Україні.