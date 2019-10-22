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Факти / Україна

Не поспішайте з висновками, хайпом і хейтом: Сивохо про своє призначення в РНБО

Новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо відповідатиме лише за гуманітарну політику.

Сергей Сивохо

Комік Сергій Сивохо повідомив, що відповідатиме за гуманітарну політику Ради національної безпеки і оборони України.

– Відразу хочу уточнити, що я відповідатиму тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і працюватиму з великою і цілеспрямованою командою, – сказав він.

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За словами Сивохо, члени його команди є вихідцями з Донбасу і вони мають велике бажання закінчити війну.

– Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати, – додав він.

Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо розповів про своє призначення і опублікував фото виданого йому ще 18 жовтня посвідчення.

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