До отримання посади в РНБО Сергій Сивохо був відомим учасником КВН і телеведучим. Біографію Сергія Сивохо читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Сергія Сивохо 21 жовтня призначено радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

До слова, на сайті РНБО поки відсутня інформація про призначення Сивохо.

Факти ICTV зібрали в одному матеріалі факти з життя відомого учасника КВН, телеведучого і продюсера студії Квартал 95.

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Біографія Сергія Сивохо

Сивохо народився 8 лютого 1969 року в Донецьку, де також закінчив навчання у школі. Згодом він переїхав жити до Києва.

Військову службу проходив у будбаті, де освоїв спеціальність оператора підйомно-козлових пристроїв.

Освіта

Після армії Сивохо отримав першу вищу освіту в Донецькому політехнічному інституті за фахом інженер-металург (обробка металів тиском).

Другу освіту він здобув за напрямком економіст-юрисконсульт. Він закінчив Донецький інститут підприємництва за фахом Менеджмент організацій.

Кар’єра

Сивохо став відомим завдяки КВН. У 1990 році Сивохо отримав нагороду найкращого шоумена Останкіно.

У 1990 році знявся у кіно Капітан Крокус. Наступною картиною Сергія став Імітатор, де він виконав роль у 1991 році. Загалом Сіфохо взяв участь як актор у 15 фільмах.

Сивохо займав посади креативного продюсера ТОВ Квартал 95 і творчого директора українських телерадіокомпаній.