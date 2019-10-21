До отримання посади в РНБО Сергій Сивохо був відомим учасником КВН і телеведучим. Біографію Сергія Сивохо читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Сергія Сивохо 21 жовтня призначено радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.
До слова, на сайті РНБО поки відсутня інформація про призначення Сивохо.
Факти ICTV зібрали в одному матеріалі факти з життя відомого учасника КВН, телеведучого і продюсера студії Квартал 95.
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Біографія Сергія Сивохо
Сивохо народився 8 лютого 1969 року в Донецьку, де також закінчив навчання у школі. Згодом він переїхав жити до Києва.
Військову службу проходив у будбаті, де освоїв спеціальність оператора підйомно-козлових пристроїв.
Освіта
Після армії Сивохо отримав першу вищу освіту в Донецькому політехнічному інституті за фахом інженер-металург (обробка металів тиском).
Другу освіту він здобув за напрямком економіст-юрисконсульт. Він закінчив Донецький інститут підприємництва за фахом Менеджмент організацій.
Кар’єра
Сивохо став відомим завдяки КВН. У 1990 році Сивохо отримав нагороду найкращого шоумена Останкіно.
У 1990 році знявся у кіно Капітан Крокус. Наступною картиною Сергія став Імітатор, де він виконав роль у 1991 році. Загалом Сіфохо взяв участь як актор у 15 фільмах.
Сивохо займав посади креативного продюсера ТОВ Квартал 95 і творчого директора українських телерадіокомпаній.
Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО.