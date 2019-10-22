За даними розслідування видання Дзеркало тижня, право на виготовлення заспокійливих крапель Корвалол має тільки компанія Фармак. Обсяг їх ринку в Україні – приблизно 100 млн грн.

Обсяг ринку популярних заспокійливих крапель Корвалол в Україні, яким цього року виповнилося 60 років, становить близько 100 млн грн. Препарат продається в пострадянських країнах, але право на продаж ТМ Корвалол має тільки фармакологічна компанія Фармак.

Про це пише видання Дзеркало тижня в журналістському розслідуванні під заголовком Війна з запахом м’яти, яке присвячене розбору затяжного судового спору між фармацевтичними компаніями Фармак і Дарниця.

– У 1959 році була випущена перша серія препарату Корвалол. Радянські фармацевти фактично скопіювали старий німецький препарат Валокордин, вилучивши з нього четвертий інгредієнт – олію хмелю. Один з основних інгредієнтів Корвалолу та Валокордину фенобарбітал випускався фірмою Bayer під торговою маркою Люмінал ще з 1912 року, – йдеться в статті.

Фармак – єдиний виробник Корвалолу на пострадянському просторі. У 1996 році компанія отримала свідоцтво на ТМ Корвалол. Це означає, що тільки Фармак має право виготовляти лікарський засіб під торговою маркою Корвалол в Україні та за кордоном.

Компанія Фармак має ексклюзивне право продажу Корвалолу в 15 країнах. Проте, недобросовісні конкуренти поділили ринок препарату Корвалол. Уже 15 років триває судова тяганина між правовласником ТМ Корвалол компанією Фармак і конкурентом – компанією Дарниця, що використовує це позначення для свого препарату Корвалол-Дарниця.

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Тим часом, експерти підкреслюють: права на ТМ Корвалол належать компанії Фармак, хоча Дарниця і заявляє про свої права на це найменування.

– Справа продовжує розглядатися, і залишається надія, що остання крапка в ній буде поставлена ​​незабаром. У цьому випадку, я вважаю, правда на боці компанії Фармак, якій належать права на ТМ Корвалол, – підкреслив юрист Тарас Кислий.

Більше 15 років Фармак намагається захистити унікальність торгової марки Корвалол Corvalolum. Цю назву компанія зареєструвала в Україні ще в 1993 році. Препарат був визнаний добре відомим, однак фармацевтична компанія Дарниця почала випускати лікарський засіб під назвою Корвалол-Дарниця.

Нагадаємо, директор з правового забезпечення компанії Фармак Дмитро Таранчук заявив про те, що судове рішення у справі Корвалолу жодним чином не вплине на вартість препарату.