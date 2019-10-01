Судове рішення у справі Корвалолу жодним чином не вплине на вартість препарату. Про це заявив директор з правового забезпечення компанії Фармак Дмитро Таранчук.

За його словами, усі розмови про можливу монополізацію ринку у разі заборони компанії Дарниця використовувати торговельне позначення Корвалол – безпідставні.

– Я б хотів звернутись до всіх: і глядачів, і пацієнтів, і тих людей, які вживають лікарські засоби, застосовують їх, що коли йдеться про назву лікарського препарату і його брендування, це не може бути об’єктом будь-якої монополії. Оскільки препарат, на прикладі лікарського засобу Корвалол, не охороняється з боку захисту прав інтелектуальної власності як сам лікарський засіб. Тобто кожен виробник, який розробив та довів його ефективність, безпечність та вивів на ринок, може це зробити, але під власним брендом, під власною назвою, яка жодним чином не має бути схожою до ступеня змішування з будь-якою іншою зареєстрованою торговою маркою в Україні, – зазначив Таранчук.

Українське законодавство не забороняє фармацевтичним компаніям виробляти лікарський препарат з такою самою діючою речовиною, як у Корвалолі виробництва Фармака. А от використовувати бренд Корвалол, згідно з чинним українським законодавством, може лише правовласник торгового позначення – компанія Фармак.

Читайте: Фармак і ГО Українська медична місія підписали меморандум про співпрацю

Саме тому можливе судове рішення у справі Корвалолу може усунути випадки недобросовісної конкуренції на фармацевтичному ринку.

– Це ми спостерігаємо на прикладі відомого бренду Корвалол, який є на ринку України та ще 14 країн світу у виробництві компанії Фармак. Але також є і препарат під назвою Корвалол-Дарниця, який порушує права інтелектуальної власності, оскільки він є схожим до ступеня змішування. Це є проявом недобросовісної конкуренції на ринку. Оскільки завжди простіше взяти та використати бренд свого конкурента, який є вже відомий, в який вкладені великі ресурси з розробки якості цього препарату, його терапевтичної ефективності, впізнаваності препарату, – зазначив юрист.

Фармак та Дарниця вже 15 років судяться за право використання позначення Корвалол. Ці ліки Фармак (до 1993 року – Київський хіміко-фармацевтичний завод імені Ломоносова) почав виробляти ще 1960-го року, а на початку 1990-х захистив свою торговельну марку, зробивши її брендом. Але Дарниця почала випускати свій препарат з майже ідентичною назвою – Корвалол-Дарниця, апелюючи, що назва Корвалол загальновживана.

Нині Дарниця судиться з Міністерством економічного розвитку України, яке визнало позначення Корвалол добре відомим саме стосовно до компанії Фармак.

Нагадаємо, раніше експерти заявили, що назва Корвалол є добре відомим знаком, права на який належать Фармак.

Джерело: 5 канал