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Факти / Україна / Суспільство

Обвал будинку в Дрогобичі: міськрада назвала офіційну причину

Майже через два місяці після обвалу під’їзду будинку в Дрогобичі, внаслідок чого загинули восьмеро людей, у міськраді назвали офіційну причину трагедії.

Обвал будинку в Дрогобичі: міськрада назвала офіційну причину

Причиною обвалу будинку у Дрогобичі Львівської області стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Департамент міського господарства Дрогобицької міськради отримав технічний звіт з результатами детального обстеження будинку №101/1 на вулиці Грушевського.

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У ньому зазначається, що причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5, яке могло виникнути з двох причин:

  • просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва;
  • можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору обвалених конструкцій, які знаходяться поверх цієї стіни підвалу.

Пропонується також виконати демонтаж будівлі методом контрольованого зриву.

– У ході виконання демонтажних робіт рекомендовано залучити судових експертів та обстежити у підвалі стіну в осях 4-5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей, – повідомляє міськрада.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у Дрогобичі обвалився будинок, загинули восьмеро людей.

Джерело: Дрогобицька міськрада

Фото: ДСНС

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