PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Дрогобичі через вибух газу обвалилася частина будинку

У місті Дрогобич, Львівська область, стався вибух, який призвів до обвалення стіни будинку. У результаті події двоє осіб загинули, сім – постраждали.

Вибух у Дрогобичі

У житловому будинку за адресою Грушевського, 101 у місті Дрогобич, Львівська область, стався вибух, який зруйнував 13 квартир.

За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ. У результаті події обвалилася стіна з першого по четвертий поверх.

Наразі сімох осіб, які отримали поранення від вибуху, госпіталізували. Серед них – троє дітей.

Також відомо, що у результаті вибуху загинуло двоє осіб. Кількість постраждалих уточнюється.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
У Дрогобичі через вибух газу обвалилася частина будинку / 5 фотографий

Читайте: В аеропорту Пекіна загорівся Airbus із пасажирами

На місці події працює поліція та усі екстрені служби, встановлюються усі обставини і причини вибуху.

Проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 КК України (Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства).

До слова, 16 липня через вибух газу у Київській області був зруйнований приватний будинок.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дрогобичі можуть закрити солеварню, яка працює з 1473 року
З’їла немите яблуко: на Львівщині жінка потрапила до реанімації з лептоспірозом
Вдарив ножем у груди: на Львівщині художник вбив дружину через бур’ян
На Львівщині 11 людей отруїлися на хрестинах у ресторані
На Львівщині чоловік підпалив себе на городі після сварки з дружиною
На Львівщині в окрузі №119 перерахують голоси на шести дільницях
На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і дві фури – є постраждалі
Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка