У місті Дрогобич, Львівська область, стався вибух, який призвів до обвалення стіни будинку. У результаті події двоє осіб загинули, сім – постраждали.

У житловому будинку за адресою Грушевського, 101 у місті Дрогобич, Львівська область, стався вибух, який зруйнував 13 квартир.

За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ. У результаті події обвалилася стіна з першого по четвертий поверх.

Наразі сімох осіб, які отримали поранення від вибуху, госпіталізували. Серед них – троє дітей.

Також відомо, що у результаті вибуху загинуло двоє осіб. Кількість постраждалих уточнюється.



















У Дрогобичі через вибух газу обвалилася частина будинку / 5 фотографий

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На місці події працює поліція та усі екстрені служби, встановлюються усі обставини і причини вибуху.

Проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 КК України (Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства).

До слова, 16 липня через вибух газу у Київській області був зруйнований приватний будинок.