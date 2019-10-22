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Факти / Україна

Похорон Кутового: де і коли відбудеться церемонія прощання

Церемонія прощання з екс-міністром Тарасом Кутовим відбудеться 23 жовтня в Києві.

Похорон Кутового: де і коли відбудеться церемонія прощання

23 жовтня в Клубі Кабінету міністрів по вулиці Інститутській, 7 в Києві відбудеться церемонія прощання з екс-міністром Тарасом Кутовим, який загинув в авіакатастрофі.

Читайте: Кутовий розбився на Полтавщині: що відомо про екс-міністра

Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації і друг загиблого Роман Товстий розповів, що церемонія розпочнеться о 10.00.

Нагадаємо, колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий загинув внаслідок падіння вертольота Robinson R44 у Полтавській області.

Джерело: УНІАН

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