Церемонія прощання з екс-міністром Тарасом Кутовим відбудеться 23 жовтня в Києві.
23 жовтня в Клубі Кабінету міністрів по вулиці Інститутській, 7 в Києві відбудеться церемонія прощання з екс-міністром Тарасом Кутовим, який загинув в авіакатастрофі.
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Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації і друг загиблого Роман Товстий розповів, що церемонія розпочнеться о 10.00.
Нагадаємо, колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий загинув внаслідок падіння вертольота Robinson R44 у Полтавській області.
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