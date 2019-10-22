Тіло колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового доставлено на судмедекспертизу у Лубни.

Тіло екс-міністра АПК Тараса Кутового, який загинув в авіакатастрофі в Оржицькому районі Полтавської області, доставлено в Лубни на судмедекспертизу.

За їхніми даними, труп частково обгорів. Свідки перших слідчих дій поліції стверджують, що тіло не лише обгоріло.

– Частина голови пілота зчесана, – сказав свідок слідчих дій.

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У поліції також зазначили, що 22 жовтня на місце трагедії прибувають авіаексперти, вони будуть встановлювати попередню причину авіакатастрофи.

Відкрито кримінальне провадження за фактом падіння гелікоптера. Попередня кваліфікація – ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 21 жовтня в авіакатастрофі під Полтавою загинув екс-міністр Тарас Кутовий.