Оформити субсидію на житлово-комунальні послуги можна через інтернет. Як це зробити онлайн – детальну покрокову інструкцію дає Мінсоцполітики.

Подати заявку на отримання субсидії онлайн Міністерство соціальної політики радить через свій офіційний сайт.

Покрокова інструкція, як оформити субсидію онлайн

Крок перший

Зайти на сайт Мінсоцполітики

Ви автоматично потрапляєте на сайт subsidii.mlsp.gov.ua

На стартовій сторінці системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії заявнику пропонується обрати один із варіантів реєстрації/входу.

У разі обрання реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом та реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID подання та підписання документів відбувається лише в електронному вигляді без необхідності відвідування управління соцзахистує.

та подання та підписання документів відбувається лише в електронному вигляді без необхідності відвідування управління соцзахистує. У разі обрання реєстрація або вхід за адресою електронної пошти необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документу, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соцзахисту).

Крок другий

Заповнення електронних форм: заяви про призначення та надання субсидії у грошовій формі (треба вказати відділення банку) та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.







Як оформити субсидію онлайн – інструкція в три кроки / 2 фотографии

Крок третій

Перевірити та підтвердити правильність внесених даних, а потім подати документ. Після цього на вашу електронну адресу надійде повідомлення про те, що вашу заяву (з вказанням номера) на призначення субсидії успішно зареєстровано.

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У листі також буде вказано, що з вами зв’яжуться, аби узгодити дату і час вашого візиту. Якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту, щоб підписати документи.

Раніше міністр соцполітики Юлія Соколовська в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, що буде з субсидіями у 2020 році.