Перша леді України Олена Зеленська на інтронізацію японського імператора Нарухіто обрала сукню від українського дизайнера.
На інтронізацію японського імператора Нарухіто злетілися почесні гості з 170 країн, зокрема президента України Володимир Зеленський і його дружина Олена.
Усі гості повинні були дотримуватися дрес-коду white tie – найсуворішого, з тих що існують.
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Для жінок він передбачає сукню до підлоги, рукавички, клатч і закриті туфлі. Волосся повинно бути укладене, а очі та губи нафарбовані.
Перша леді України обрала довге плаття лимонного кольору та бежеві човники від українського бренду FROLOV. Образ доповнили напівпрозорі рукавички, декоровані намистинами, в руках Олена Зеленська тримала золотистий клатч.
Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію інтронізації японського імператора.
Фото: olenazelenska_official