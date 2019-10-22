Перша леді України Олена Зеленська на інтронізацію японського імператора Нарухіто обрала сукню від українського дизайнера.

На інтронізацію японського імператора Нарухіто злетілися почесні гості з 170 країн, зокрема президента України Володимир Зеленський і його дружина Олена.

Усі гості повинні були дотримуватися дрес-коду white tie – найсуворішого, з тих що існують.

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Для жінок він передбачає сукню до підлоги, рукавички, клатч і закриті туфлі. Волосся повинно бути укладене, а очі та губи нафарбовані.

Перша леді України обрала довге плаття лимонного кольору та бежеві човники від українського бренду FROLOV. Образ доповнили напівпрозорі рукавички, декоровані намистинами, в руках Олена Зеленська тримала золотистий клатч.







Зеленська підкорює Японію в сукні від українського дизайнера / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію інтронізації японського імператора.

Фото: olenazelenska_official