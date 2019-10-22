PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський з дружиною взяли участь в інтронізації імператора Японії

Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію інтронізації японського імператора.

Зеленський з дружиною взяли участь в інтронізації імператора Японії

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації японського імператора Нарухіто.

До Токіо з‘їхалося понад 2 тис. гостей з більш ніж 180 країн.

З новим імператором у Японії почалася нова ера “рейва”, що можна перекласти як “гарна гармонія”. Нарухіто зійшов на 6,5-метровий трон. Традиційна церемонія була яскравою і добре продуманою.

Читайте: Інфраструктура та харчування в школах: Зеленська розповіла, чим займеться в Японії

Остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому. Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію.

До слова, у рамках робочого візиту Зеленський проведе низку зустрічей у Японії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

зеленский в японии
Зеленський розраховує на безвіз з Японією
зеленская
Інфраструктура та харчування в школах: Зеленська розповіла, чим займеться в Японії
Air France
Літак Air France з 300 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в Токіо
Зеленський прилетів до Японії з робочим візитом
Зеленський прилетів до Японії з робочим візитом
Володимир Зеленський
Зеленський з робочим візитом відвідає Японію
Дворічний мораторій на перевірки ФОП – Зеленський видав указ
Дворічний мораторій на перевірки ФОП – Зеленський видав указ
Зеленський у Латвії
У Офісі президента переплутали Латвію з Литвою: СММ-нику подарували атлас
зеленський у Литві
У Ризі на урочистостях із Зеленським затримали росіян, які видавали себе за журналістів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка