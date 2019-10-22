Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію інтронізації японського імператора.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації японського імператора Нарухіто.

До Токіо з‘їхалося понад 2 тис. гостей з більш ніж 180 країн.

З новим імператором у Японії почалася нова ера “рейва”, що можна перекласти як “гарна гармонія”. Нарухіто зійшов на 6,5-метровий трон. Традиційна церемонія була яскравою і добре продуманою.

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Остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому. Володимир Зеленський став першим українським президентом, запрошеним на церемонію.

До слова, у рамках робочого візиту Зеленський проведе низку зустрічей у Японії.