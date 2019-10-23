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Факти / Україна

Арахамія запропонував депутатам фракції Слуга народу пройти поліграф

Народним депутатам від партії Слуга народу запропонували пройти перевірку на поліграфі для відновлення довіри.

арахамия

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував народним депутатам пройти перевірку на поліграфі, щоб відновити довіру після скандалу з законопроектами про майданчики для оцінки нерухомості.

– Я відразу сказав: якщо є багато претензій один до одного (одні – за майданчик, інші – за оцінювачів), тому бачу єдиним методом загальне проходження поліграфа, щоб відновити довіру всередині, – написав він.

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Також в прямому ефірі перевірку на поліграфі пройде і сам Арахамія з нардепом від Слуги народу Олександром Дубинським.

– Повідомляю: зі мною детектор проходитиме голова фракції Слуги народу Арахамія. Пряма трансляція о 20.00, – написав Дубинський.

Нагадаємо, Офіс президента і керівництво партії Слуга народу вимагають, щоб члени фінансового комітету і автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

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