Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу про можливе отримання $30 тис. хабаря депутатами Слуги народу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу про можливе отримання $30 тис. хабаря 11 депутатами Слуги народу, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики.

Якщо їхню провину доведуть — їм загрожує до 12 років в’язниці.

Прокуратура відкрила провадження, щоб перевірити інформацію з медіа про імовірну корупцію з боку нардепів.

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– За інформацією, оприлюдненої у ЗМІ, 11 народних обранців, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по $30 тис. неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 жовтня під час засідання Верховної Ради було ухвалено законопроект про внесення змін до закону Про запобігання корупції.