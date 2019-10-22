Офіс президента і керівництво партії Слуга народу вимагають, аби члени фінансового комітету та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

За даними ЗМІ, керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія писав у внутрішній чат партіїї, що до нього телефонував президент з вимогою проведення поліграфічної експертизи у деяких депутатів.

Самі ж депутати з фінансового комітету сприймають такі вимоги в штики та критикують своїх колег Андрія Мотоловця, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетьманцева за те, що вони донесли “неправдиву інформацію в ОПУ”.

– Офіс президента висунув підозру 11 народним депутатам від партії Слуга народу. Їх звинувачують в отриманні $30 тис. кожному за голосування проти одного антикорупційного законопроекту на засіданні комітету. Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні, – зазначив Павло Розенко.

Раніше про те, що Офіс президента наполягає на проходженні поліграфа депутатами від Слуги народу, писав заступник голови фінансового комітету Олександр Дубінський.

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За його словами, ця вимога надійшла після звернення нардепів, яким не сподобалось голосування членів комітету, де ухвалили рішення про знищення монополії на оціночну діяльність та демонополізацію ринку держзакупівель через систему Prozorro.

Дубінський додав, що готовий пройти детектор брехні щодо того, чи отримував він гроші за голосування. Він також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету.

Разом з тим, за його словами, детектор брехні мають пройти і співробітники ОПУ і депутати-автори цих законопроектів.

Нагадаємо, 16 жовтня парламент підтримав позбавлення народних депутатів виплат за прогули засідань Верховної Ради та комітетів.

Джерело: Павло Розенк, Олександр Дубінський, УП