Що таке смог, чим він відрізняється від туману і у чому небезпека – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Смог у Києві, як і в інших містах України фіксують уже кілька днів поспіль. Це природне явище легко сплутати з туманом. Тож що таке смог і як його відрізнити від звичайного туману – далі у матеріалі.

Що таке смог

Смог – це надмірне забруднення повітря шкідливими речовинами, які виділяються внаслідок роботи промислових виробництв, транспорту при певних погодних умовах.

Смог може утворюватися практично при будь-яких кліматичних умовах у великих містах та індустріальних центрах з сильним забрудненням повітря. Причиною ж смогу у містах України називають наслідки спалювання листя і переважання сухої, безвітряної погоди.

– Оскільки тривалий час над Україною переважає антициклонний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль, дим навіть від одного невеликого багаття поширюється на величезну територію району і горизонтально, і вертикально, – написала у себе у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Найшкідливіший смог у теплі періоди року, у сонячну безвітряну погоду, коли верхні шари повітря досить теплі, щоб зупиняти вертикальну циркуляцію повітряних мас. Це явище часто зустрічається у містах, захищених від вітрів природними перешкодами – горами.

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Туман або смог

Туман – атмосферне явище, скупчення води у повітрі, утворене найдрібнішими частинками водяної пари. Смог – це не просто туман, а отруйна його суміш з продуктами горіння сухої трави, листя тощо.

Смог утворюється, коли волога змішується з газами, з дрібнодисперсним пилом, і все це разом з нічною інверсією (тепле повітря притискає холодне до землі, не може вивітритися кілька днів, – Ред.).

Чим небезпечний смог

Смог є великою проблемою у багатьох мегаполісах світу. Він може стати причиною задишки, ускладнення і зупинки дихання, безсоння, головного болю, кашлю. Смог провокує запалення слизових оболонок очей, носа і гортані, зниження імунітету.

Число госпіталізацій, рецидивів і смертей від респіраторних і серцевих захворювань у період смогу зростає.

У зоні ризику перш за все діти, люди похилого віку і люди з вадами серця і легенів, хворі бронхітом, астмою, емфіземою.

До речі, в Укргідрометцентрі пояснили причину смогу в Україні.