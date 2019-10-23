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Факти / Україна

Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

Кабмін визначився з прогнозами щодо курсу долара в Україні на 2020 рік.

Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що уряд сформував консервативний прогноз, який передбачає середній курс долара в Україні у 2020 році на рівні 27 грн/$.

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Однак глава уряду зазначив, що за оптимістичним курсу за один долар будуть просити 24,8 грн.

– Середній курс у наступному році в консервативному прогнозі закладено 27 грн/$ 1 в порівнянні з 28,2 грн/$ 1, який у нас був закладений навесні. І в оптимістичному, якщо економіка буде зростатиме, то ми заклали 24,8 грн/$1, – зазначив Гончарук.

Раніше Факти ICTV писали, що Міжнародний валютний фонд дав новий прогноз щодо курсу долара в Україні на найближчі 5 років.

Фото: Урядовий портал

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