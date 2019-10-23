У рамках робочого візиту до Японії президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмайер обговорили ситуацію на Донбасі.

– Досягнення миру на Донбасі та завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене та моєї команди, – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте: Нормандський формат: чи вдасться посадити Путіна за стіл переговорів

Лідери країн погодилися, що нормандський формат сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч має бути проведена в найближчому майбутньому.

– Україна виконала свою частину для відновлення роботи нормандської четвірки. Розраховуємо на проведення зустрічі найближчим часом, адже всі перепони усунуті, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн нормандського формату можуть провести у листопаді 2019 року.