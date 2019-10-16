Мітинги, які нещодавно прокотились містами України, підтримали місцеві ради. Підписання Києвом так званої формули Штайнмаєра – це нібито загроза поразки у війні з Росією. Протестні звернення до українського президента по черзі стали надсилати депутати Луцька, Херсона, Львова і Рівного.

Зміст формули, яку попередньо погодила Україна, стосується часу, коли починає діяти закон про особливий статус нині окупованих регіонів Донбасу. На тимчасовій основі у день місцевих виборів в ОРДЛО і на постійній після визнання волевиявлення з боку ОБСЄ.

У формулі Штайнмаєра немає жодного слова про те, як гарантувати безпеку в ОРДЛО під час виборів. І виведення російських збройних формувань та бойовиків. Це й спричинило шквал емоцій і домислів у суспільстві.

Сам президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше прокоментував формулу, запропоновану ним у 2016-му. Тоді він очолював МЗС. Штайнмаєр, якого пов’язують давні партійні стосунки з другом Путіна Шредером, відкинув будь-які закиди, що нібито Москва мала вплив на його пропозиції.

Три роки тому Україна збиралась імплементувати формулу Штайнмаєра, але з рештою від цього відмовились. Існує гіпотеза, що саме через відмову від формули більше не було зустрічей лідерів нормандської четвірки.

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Якщо ми йдемо на поступки лише щоб посадити Путіна за стіл переговорів, то чи немає ризику поступитись значно більшим після Нормандської зустрічі, на якій Зеленський буде один проти трьох? Президент України під час прес-марафону запевнив: питанням безпеки Україна ніколи не торгуватиме. Але і Кремль, швидше за все, не відступить з Донбасу. Виходить, патова ситуація?

У цій ситуації важливо, на чиєму боці інші гравці нормандської четвірки – Франція і Німеччина. Емануель Макрон уже відкрив Путіну шлях до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Наступним кроком може стати відновлення самітів Росія-ЄС.

Поки що Москва грає на підвищення ставок. Висуває нові умови для зустрічі нормандських лідерів. В Держдумі наполягають на закріпленні формули Штайнмаєра у законі про особливий статус. Москва вочевидь хоче, щоб Україна ухвалила новий закон про особливий статус Донбасу ще до зустрічі нормандської четвірки. Дія старого закінчується в грудні.

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Путін тим часом вустами речника Пєскова продовжує співати заїжджену платівку про іхтамнєт. Мовляв, росіяни вплив на бойовиків не мають і змусити їх відійти не можуть, але саме українці мають забезпечити відведення військ.

Київ в свою чергу може сказати, мовляв, дивіться, усе можливе зробили, погодились на умови Росії по підписанню формули Штайнмаєра, але далі Росія не хоче нічого робити. І як висновок – треба продовжувати санкції.

Але попри те, що санкції діють уже четвертий рік, вони не зупинили вбивства на Донбасі. А саме цього найбільше і домагається нова українська влада. Тож питання, що Київ готовий зробити в обмін на припинення вогню і мир – досі відкрите.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Зеленський назвав умови імплементації формули Штайнмаєра.