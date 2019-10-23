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Факти / Україна / Суспільство

Похорон Кутового: хто прийшов попрощатися з екс-міністром

У Клубі Кабміну на Інститутській пройшло прощання з загиблим в авіакатастрофі колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим.

Похорон Кутового

Попрощатися з Тарасом Кутовим прийшли його рідні та друзі, колишні та чинні міністри, нардепи та політики.

Церемонія прощання почалася о 10.00 на Інститутській, 7, в Клубі Кабінету міністрів.

Тіло постраждало в авіакатастрофі, тому в останню путь Кутового проводжають у закритій труні.

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Серед присутніх було багато колишніх міністрів – Андрій Рева, Павло Розенко, Лілія Гриневич, Володимир Омелян, В’ячеслав Кириленко, Євген Нищук, Ігор Жданов.

На похорон також прийшли мер Києва Віталій Кличко, екс-глава Кабміну Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров.

  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
  • Похорон Кутового
Похорон Кутового: хто прийшов попрощатися з екс-міністром / 7 фотографий

Нагадаємо, колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий загинув внаслідок падіння вертольота Robinson R44 у Полтавській області.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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