Від кількох депутатів з фракції Слуга народу вимагають пройти тест на детекторі брехні, оскільки їх підозрюють в отриманні хабарів.

Факти ICTV розкажуть, з чого все почалося, скільки народних депутатів мають пройти поліграф і як на це відреагував президент Володимир Зеленський.

Що сталося

Ввечері 21 жовтня народний депутат з фракції Слуга народу Олександр Дубінський повідомив, що Офіс президента наполягає на тому, щоб певні народні депутати пройшли тест на детекторі брехні.

За його словами, така ситуація склалася через те, що народним депутатам не сподобалося голосування членів фінансового комітету Верховної Ради через рішення про знищення монополії на оціночну діяльність та демонополізацію ринку держзакупівель через Prozorro.

Вранці 22 жовтня колишній віце-прем’єр-міністр Павло Розенко додав, що 11 народних депутатів звинувачують в отриманні $30 тис. за їхнє голосування проти одного з антикорупційних законопроектів.

Наразі невідомо, про яких саме нардепів йдеться.

Перевірка Слуг народу на поліграфі – це Єдиний спосіб відновити довіру до депутатів

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Дубінський запевняє, що усі нардепи з комітету пройдуть перевірку на детекторі брехні, але хотів би, щоб те саме зробили і працівники Офісу президента.

Що кажуть у Слузі народу та антикорупційних органах

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що для відновлення довіри потрібно, аби всі народні депутати пройшли тест на поліграфі.

– Я відразу сказав: якщо є багато претензій один до одного, бачу єдиним методом загальне проходження поліграфа, щоб відновити довіру всередині, – повідомив Арахамія 23 жовтня.

Дубінський також заявив, що візьме участь у прямому ефірі, під час якого його також перевірять на детекторі брехні.

За його словами, він має відбутися 23 жовтня о 20.00.

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вже відкрили кримінальну справу проти народних депутатів щодо можливого отримання хабарів на суму $30 тис.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі, якщо їх провину буде доведено.

Реакція президента

Президент Володимир Зеленський також не залишається осторонь подібних питань і вже прокоментував ситуацію, що склалася.

Він вважає, що усі члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики мають бути перевірені на поліграфі. Усього в зазначеному комітеті 32 народних депутати.

– Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша ймовірність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування в комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи, – заявив президент.

Глава держави додав, що тільки неупереджене розслідування зможе дати відповіді на запитання щодо корупції народних депутатів.

Зеленський сказав, що у разі підтвердження корупційної діяльності нардепів з ними швидко попрощаються.

Перевірку на поліграфі повинні проходити або добровільно, або в рамках судової експертизи.

Однак результати детектора брехні стають доказами лише в тому разі, якщо його використання призначила судова експертиза.

Більше про те, як працює детектор брехні і чи можна обдурити поліграф, у матеріалі Фактів ICTV.